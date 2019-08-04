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Загибель відвідувача фестивалю у Франції призвела до сутичок з поліцією

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Загибель молодої людини в ході поліцейської операції під час музичного фестивалю у французькому Нанті призвела до зіткнень з поліцією. Сотні людей в суботу, 3 серпня, пройшли маршем до центрального відділення поліції. Самі правоохоронці повідомили про 1700 демонстрантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Поліцейські застосували сльозогінний газ і водомети після того як протестувальники почали зводити барикади і бити вікна. Постраждали один співробітник поліції і один з демонстрантів. Крім того, 42 людини були затримані за акти насильства і носіння зброї.

Тіло 24-річного Стіва Каніса було виявлено 29 липня в Луарі поблизу від місця проведення фестивалю техно-музики 22 червня.

Нагадаємо, Макрон визнав, що протести “жовтих жилетів” викликані несправедливістю у Франції.

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