Загибель відвідувача фестивалю у Франції призвела до сутичок з поліцією

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Загибель молодої людини в ході поліцейської операції під час музичного фестивалю у французькому Нанті призвела до зіткнень з поліцією. Сотні людей в суботу, 3 серпня, пройшли маршем до центрального відділення поліції. Самі правоохоронці повідомили про 1700 демонстрантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.