Загибель відвідувача фестивалю у Франції призвела до сутичок з поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Загибель молодої людини в ході поліцейської операції під час музичного фестивалю у французькому Нанті призвела до зіткнень з поліцією. Сотні людей в суботу, 3 серпня, пройшли маршем до центрального відділення поліції. Самі правоохоронці повідомили про 1700 демонстрантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Поліцейські застосували сльозогінний газ і водомети після того як протестувальники почали зводити барикади і бити вікна. Постраждали один співробітник поліції і один з демонстрантів. Крім того, 42 людини були затримані за акти насильства і носіння зброї.
Тіло 24-річного Стіва Каніса було виявлено 29 липня в Луарі поблизу від місця проведення фестивалю техно-музики 22 червня.
Нагадаємо, Макрон визнав, що протести “жовтих жилетів” викликані несправедливістю у Франції.