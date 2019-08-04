Гибель посетителя фестиваля во Франции привела к столкновениям с полицией

Полицейские применили слезоточивый газ и водометы после того как протестующие принялись возводить баррикады и бить окна. Пострадали один сотрудник полиции и один из демонстрантов. Кроме того, 42 человека были задержаны за акты насилия и ношение оружия.

Тело 24-летнего Стива Канисо было обнаружено 29 июля в Луаре поблизости от места проведения фестиваля техно-музыки 22 июня.

Напомним, Макрона признал, что протесты "желтых жилетов" вызваны несправедливостью во Франции.