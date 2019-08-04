Гибель посетителя фестиваля во Франции привела к столкновениям с полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Гибель молодого человека в ходе полицейской операции во время музыкального фестиваля во французском Нанте привела к столкновениям с полицией. Сотни человек в субботу, 3 августа, прошли маршем к центральному отделению полиции. Сами правоохранители сообщили о 1700 демонстрантах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Полицейские применили слезоточивый газ и водометы после того как протестующие принялись возводить баррикады и бить окна. Пострадали один сотрудник полиции и один из демонстрантов. Кроме того, 42 человека были задержаны за акты насилия и ношение оружия.
Тело 24-летнего Стива Канисо было обнаружено 29 июля в Луаре поблизости от места проведения фестиваля техно-музыки 22 июня.
Напомним, Макрона признал, что протесты "желтых жилетов" вызваны несправедливостью во Франции.