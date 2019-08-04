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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 19659 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 107081 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105478 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134081 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142998 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129302 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129911 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131172 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153308 просмотра

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Гибель посетителя фестиваля во Франции привела к столкновениям с полицией

Гибель посетителя фестиваля во Франции привела к столкновениям с полицией

Киев  •  УНН

 • 20669 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Гибель молодого человека в ходе полицейской операции во время музыкального фестиваля во французском Нанте привела к столкновениям с полицией. Сотни человек в субботу, 3 августа, прошли маршем к центральному отделению полиции. Сами правоохранители сообщили о 1700 демонстрантах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Полицейские применили слезоточивый газ и водометы после того как протестующие принялись возводить баррикады и бить окна. Пострадали один сотрудник полиции и один из демонстрантов. Кроме того, 42 человека были задержаны за акты насилия и ношение оружия.

Тело 24-летнего Стива Канисо было обнаружено 29 июля в Луаре поблизости от места проведения фестиваля техно-музыки 22 июня.

Напомним, Макрона признал, что протесты "желтых жилетов" вызваны несправедливостью во Франции.

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