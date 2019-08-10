Лише кілька сотень “жовтих жилетів” взяли участь у черговій акції протесту в Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Кілька сотень учасників протестного руху “жовтих жилетів” взяли участь в новій маніфестації, що пройшла в суботу в Парижі. Про це повідомило Agence France-Presse (AFP), передає УНН.
Прихильники руху почали збиратися в районі станції метро Вільє ще вранці. Після невеликого мітингу вони рушили вулицями міста із закликами до французької влади в терміновому порядку вирішити соціально-економічні проблеми країни, зокрема, знизити безробіття, поліпшити систему освіти, переглянути пенсійний питання. Деякі маніфестанти тримали в руках плакати в пам’ять про 24-річного жителя Нанта Стіва Каніса, який загинув після поліцейської операції в кінці червня.
Акція протесту пройшла в цю суботу і в Бордо (південний захід країни), на Біржовий площі перед входом до Національного митного музею. За даними AFP, в ній взяли участь близько 6 тис. осіб.
Маніфестація відбулася і в Тулузі (південь Франції). Там в ході “жовтих жилетів” взяли участь близько 250 осіб. Вони вигукували гасла “Поліція всюди, правосуддя ніде!”, “Стоп репресіям!” “Підтримка пораненим!”. В ході маніфестації група радикально налаштованих протестувальників намагалася провокувати поліцію, на що співробітники сил безпеки відповіли сльозогінним газом. В ході зіткнень дві жінки отримали травми.
Не обійшлося без інцидентів і в іншому південному місті — Монпельє. Там близько 100 демонстрантів розмалювали жовтою фарбою фасад будівлі, де розташовується приймальня депутата Національних зборів, обраного в парламент від президентського руху “Республіка на марші”.
Нагадаємо, Макрон визнав, що протести “жовтих жилетів” викликані несправедливістю у Франції.