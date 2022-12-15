Только 7% украинцев готовы переехать на зиму - МОМ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Только 7% украинцев готовятся к переезду в другое место на фоне погоды и обстрелов со стороны рф, выводящих из строя системы электро- и теплоснабжения. Такие данные последнего опроса приводит Международная организация по миграции, информирует УНН.
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«Несмотря на морозы до -10 C° и обстрелы, выводящие из строя системы электро- и теплоснабжения, только 7% украинцев активно готовятся к переезду в другое место. Даже в случае длительного отсутствия основных коммунальных услуг без информации о сроках их восстановления, двое из трех опрошенных говорят, что не покинут свой дом», - говорится в сообщении.
Детали
В то же время, как указано, частные ресурсы для выживания истощаются, ведь 43% домохозяйств в Украине исчерпали свои сбережения. 63% респондентов, чтобы сэкономить, ограничивают потребление газа, электричества и твердого топлива.
По словам главы представительства МОМ в Украине Ана Нгуена, почти 18 млн человек - 40% населения Украины - нуждаются в срочной гуманитарной помощи.
По состоянию на декабрь более 5 млн человек, перемещенных в Украине или за ее пределами, вернулись домой.
Дополнение
Уже более двух месяцев россия регулярно наносит массированные ракетные удары по украинской энергосистеме. За это время более 1000 ракет и дронов атаковали объекты энергетики по всей стране.