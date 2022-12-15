Лише 7% українців готові переїхати на зиму - МОМ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Лише 7% українців готуються до переїзду в інше місце на тлі погоди та обстрілів з боку рф, що виводять із ладу системи електро- та теплопостачання. Такі дані опитування оприлюднила Міжнародна організація з міграції, інформує УНН.
Цитата
«Попри морози до -10 C° та обстріли, що виводять із ладу системи електро- та теплопостачання, лише 7% українців активно готуються до переїзду в інше місце. Навіть у випадку довготривалої відсутності основних комунальних послуг без інформації про терміни їх відновлення, двоє з трьох опитаних кажуть, що не залишать свій дім», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Водночас, як вказано, приватні ресурси для виживання виснажуються, адже 43% домогосподарств в Україні вичерпали свої заощадження. 63% респондентів, щоб зекономити, обмежують споживання газу, електрики та твердого палива.
За словами глави представництва МОМ в Україні Ана Нгуєна, майже 18 млн людей - 40% населення України - потребуються термінової гуманітарної допомоги.
Станом на грудень понад 5 млн людей, які були переміщені в Україні чи за її межами, повернулися додому.
Доповнення
Уже понад два місяці росія регулярно завдає масованих ракетних ударів по українській енергосистемі. За цей час понад 1000 ракет і дронів атакували об’єкти енергетики по всій країні.