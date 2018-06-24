Лишь 20% выпускников школ в Украине продолжают обучение в учреждениях профессионального образования - МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Профессиональное образование в Украине сегодня не престижное - только 20% выпускников школ в Украине продолжают обучение в учреждениях профессионального образования, против 40% в европейских странах. Об этом рассказала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на обсуждении "Качественное профессиональное образование как залог успеха регионального развития" в рамках Форума местного развития, передает УНН.
Министр отметила, что сейчас МОН утвердило проект Концепции реформирования профессионального образования, занимается разработкой закона "О профессиональном образовании" и готовит совместный инфраструктурный проект с Европейским Союзом, государство инвестирует в модернизацию профессионального образования.
"Поощрение развития этого государственно-частного партнерства - наша цель, и мы активно ищем пути, каким же может быть это поощрение", - добавила Гриневич.
Она подчеркнула, что первые шаги в реформировании профессионального образования делаются уже сейчас и основываются они на рекомендациях Европейского Союза.
Напоминаем, что с этого года техникумы и колледжи, которые готовят младших специалистов на базе 9 классов, должны полностью перейти на новые программы профильной среднего образования, рассчитанные на 2 года.
Как сообщал УНН, следующий раунд консультаций с министерством образования Украины и венгерской общиной по имплементации Закона Украины "Об образовании" состоится в начале июля. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в Трускавце.