Лишь 20% выпускников школ в Украине продолжают обучение в учреждениях профессионального образования - МОН

Министр отметила, что сейчас МОН утвердило проект Концепции реформирования профессионального образования, занимается разработкой закона "О профессиональном образовании" и готовит совместный инфраструктурный проект с Европейским Союзом, государство инвестирует в модернизацию профессионального образования.



"Поощрение развития этого государственно-частного партнерства - наша цель, и мы активно ищем пути, каким же может быть это поощрение", - добавила Гриневич.



Она подчеркнула, что первые шаги в реформировании профессионального образования делаются уже сейчас и основываются они на рекомендациях Европейского Союза.



Напоминаем, что с этого года техникумы и колледжи, которые готовят младших специалистов на базе 9 классов, должны полностью перейти на новые программы профильной среднего образования, рассчитанные на 2 года.



Как сообщал УНН, следующий раунд консультаций с министерством образования Украины и венгерской общиной по имплементации Закона Украины "Об образовании" состоится в начале июля. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в Трускавце.