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Лишь 20% выпускников школ в Украине продолжают обучение в учреждениях профессионального образования - МОН

Лишь 20% выпускников школ в Украине продолжают обучение в учреждениях профессионального образования - МОН

Киев  •  УНН

 • 11051 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Профессиональное образование в Украине сегодня не престижное - только 20% выпускников школ в Украине продолжают обучение в учреждениях профессионального образования, против 40% в европейских странах. Об этом рассказала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на обсуждении "Качественное профессиональное образование как залог успеха регионального развития" в рамках Форума местного развития, передает УНН.

Министр отметила, что сейчас МОН утвердило проект Концепции реформирования профессионального образования, занимается разработкой закона "О профессиональном образовании" и готовит совместный инфраструктурный проект с Европейским Союзом, государство инвестирует в модернизацию профессионального образования.

"Поощрение развития этого государственно-частного партнерства - наша цель, и мы активно ищем пути, каким же может быть это поощрение", - добавила Гриневич.

Она подчеркнула, что первые шаги в реформировании профессионального образования делаются уже сейчас и основываются они на рекомендациях Европейского Союза.

Напоминаем, что с этого года техникумы и колледжи, которые готовят младших специалистов на базе 9 классов, должны полностью перейти на новые программы профильной среднего образования, рассчитанные на 2 года.

Как сообщал УНН, следующий раунд консультаций с министерством образования Украины и венгерской общиной по имплементации Закона Украины "Об образовании" состоится в начале июля. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в Трускавце.

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