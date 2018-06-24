Лише 20% випускників шкіл в Україні продовжують навчання в закладах професійної освіти - МОН

Міністр зазначила, що зараз МОН затвердило проект Концепції реформування професійної освіти, займається розробкою закону "Про професійну освіту" та готує спільний інфраструктурний проект з Європейським Союзом, держава інвестує в модернізацію професійної освіти.



"Заохочення розвитку цього державно-приватного партнерства - наша мета, і ми активно шукаємо шляхи, яким же може бути це заохочення", - додала Гриневич.



Вона підкреслила, що перші кроки в реформуванні професійної освіти робляться вже зараз і ґрунтуються вони на рекомендаціях Європейського Союзу.



Нагадуємо, що з цього року технікуми та коледжі, що готують молодших спеціалістів на базі 9 класів, мають повністю перейти на нові програми профільної середньої освіти, які розраховані на 2 роки.



Як повідомляв УНН, наступний раунд консультацій з міністерством освіти України і угорською громадою щодо імплементації Закону України “Про освіту” відбудеться на початку липня. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час брифінгу в Трускавці.