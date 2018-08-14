Июльский лесной пожар в Греции забрал жизни 95 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Лесной пожар, который пронесся курортным городком Мати в восточной Аттике в Греции в конце июля, забрал жизни уже 95 людей после того, как еще один человек умер в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Protothema.
О том, что умер еще один - 63-летний - человек, стало известно в понедельник, пишет издание.
Таким образом, число жертв достигло 95.
Еще 30 раненых по-прежнему находятся в больнице, а четверо из них лечатся в отделениях интенсивной терапии.
Напомним, лесной пожар в Греции вспыхнул 23 июля. Семьи некоторых погибших решили судиться с правительством.
Тем временем в Греции на днях начался новый лесной пожар - на острове Эвбея. В этом районе объявлено чрезвычайное положение.