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Июльский лесной пожар в Греции забрал жизни 95 человек

Киев • УНН

 • 10381 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Лесной пожар, который пронесся курортным городком Мати в восточной Аттике в Греции в конце июля, забрал жизни уже 95 людей после того, как еще один человек умер в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Protothema.

Июльский лесной пожар в Греции забрал жизни 95 человек

О том, что умер еще один - 63-летний - человек, стало известно в понедельник, пишет издание.

Таким образом, число жертв достигло 95.

Еще 30 раненых по-прежнему находятся в больнице, а четверо из них лечатся в отделениях интенсивной терапии.

Напомним, лесной пожар в Греции вспыхнул 23 июля. Семьи некоторых погибших решили судиться с правительством.

Тем временем в Греции на днях начался новый лесной пожар - на острове Эвбея. В этом районе объявлено чрезвычайное положение.

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