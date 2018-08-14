Липнева лісова пожежа в Греції забрала життя 95 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Лісова пожежа, що пронеслася курортним містечком Маті у східній Аттиці в Греції наприкінці липня, забрала життя вже 95 осіб після того, як ще одна людина померла в лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Protothema.
Про те, що померла ще одна - 63-річна - людина, стало відомо в понеділок, пише видання.
Таким чином, кількість жертв досягла 95.
Ще 30 поранених як і раніше перебувають у лікарні, а четверо з них лікуються у відділеннях інтенсивної терапії.
Нагадаємо, лісова пожежа в Греції спалахнула 23 липня. Сім'ї деяких загиблих вирішили судитися з урядом.
Тим часом у Греції днями почалася нова лісова пожежа - на острові Евбея. У цьому районі оголошено надзвичайний стан.