"Лион" нанес "ПСЖ" первое поражение в сезоне Лиги 1
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В матче 23-го тура французской Лиги 1 “Лион” принимал “ПСЖ” на стадионе “Стад де Люмьер”, которая завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, передает корреспондент УНН.
Перехвата в центре поля сопровождалось выходом 4-х игроков “ПСЖ” против 3-х полевых “Лиона”. На завершающей стадии ловко сработал Ди Мария. На 33 минуте “ткачи” выровняли положение. Неудачный выход из ворот Арреолы привел к голу головой М. Дембеле.
Автором победного взятия ворот стал Фекир. Футболист “Лиона” точно пробил с 11-метровой отметки — 2:1.
Примечательно, что в данной встрече за столичных футболистов дебютировал ценный новичок с “Зенита” Паредес (сыграл с 79 минуты и до конца).
Стоит отметить, что “ПСЖ”, набрав 56 очков, возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции, “Лион” (43) занимает третье место.