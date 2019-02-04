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"Ліон" завдав "ПСЖ" першої поразки в сезоні Ліги 1

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. У матчі 23-го туру французької Ліги 1 “Ліон” приймав “ПСЖ” на стадіоні “Стад де Люм’єр”, яка завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів, інформує кореспондент УНН.

Перехоплення в центрі поля супроводжувалося виходом 4-х гравців “ПСЖ” проти 3-х польових “Ліону”. На завершальній стадії вправно спрацював Ді Марія. На 33 хвилині “ткачі” вирівняли становище. Невдалий вихід з воріт Ареоли призвів до голу головою М. Дембеле.

Автором переможного взяття воріт став Набіль Фекір. Футболіст “Ліону” точно пробив з 11-метрової позначки — 2:1.

Примітно, що у даній зустрічі за столичних футболістів дебютував коштовний новачок із “Зеніту” Паредес (зіграв із 79 хвилини і до кінця).

Варто відзначити, що “ПСЖ”, набравши 56 очок, очолив турнірну таблицю чемпіонату Франції, “Ліон” (43) займає третє місце.

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