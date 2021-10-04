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Ликвидировал раненых украинских военных: в Киеве задержали разведчика "ДНР"

Ликвидировал раненых украинских военных: в Киеве задержали разведчика "ДНР"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. В Киеве задержали участника незаконных вооруженных формирований "ДНР", которые в 2014 году занимались ликвидацией раненых в бою украинских военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Мужчину задержали в одном из хостелов Киева, куда он прибыл с территории временно оккупированного Крыма.

По данным СБУ, задержанный — житель временно неподконтрольного украинской власти Донецка. В 2014 году он присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

Находясь в составе "Оплота", а затем разведывательной группы боевиков, злоумышленник принимал активное участие в вооруженном сопротивлении подразделениям сил антитеррористической операции. В частности, он проводил разведку для осуществления артиллерийских обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления. По решению суда ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

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