Ликвидировал раненых украинских военных: в Киеве задержали разведчика "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В Киеве задержали участника незаконных вооруженных формирований "ДНР", которые в 2014 году занимались ликвидацией раненых в бою украинских военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Мужчину задержали в одном из хостелов Киева, куда он прибыл с территории временно оккупированного Крыма.
По данным СБУ, задержанный — житель временно неподконтрольного украинской власти Донецка. В 2014 году он присоединился к незаконным вооруженным формированиям.
Находясь в составе "Оплота", а затем разведывательной группы боевиков, злоумышленник принимал активное участие в вооруженном сопротивлении подразделениям сил антитеррористической операции. В частности, он проводил разведку для осуществления артиллерийских обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления. По решению суда ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
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