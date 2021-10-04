Ліквідовував поранених українських військових: у Києві затримали розвідника "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У Києві затримали учасника незаконних збройних формувань "ДНР", які 2014 року займалися ліквідацією поранених у бою українських військових. Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
Чоловіка затримали в одному з хостелів Києва, куди він прибув із території тимчасово окупованого Криму.
За даними СБУ, затриманий — житель тимчасово непідконтрольного українській владі Донецька. 2014 року він приєднався до незаконних збройних формувань.
Перебуваючи у складі "Оплоту", а потім розвідувальної групи бойовиків, зловмисник брав активну участь у збройному супротиві підрозділам сил антитерористичної операції. Зокрема, він проводив розвідку для здійснення артилерійських обстрілів позицій Збройних сил України.
Затриманому повідомили про підозру у скоєні злочину. За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Катування у в’язниці “Ізоляція": судитимуть вісьмох представників “МДБ ДНР”