Ліквідовував поранених українських військових: у Києві затримали розвідника "ДНР"

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Чоловіка затримали в одному з хостелів Києва, куди він прибув із території тимчасово окупованого Криму.

За даними СБУ, затриманий — житель тимчасово непідконтрольного українській владі Донецька. 2014 року він приєднався до незаконних збройних формувань.

Перебуваючи у складі "Оплоту", а потім розвідувальної групи бойовиків, зловмисник брав активну участь у збройному супротиві підрозділам сил антитерористичної операції. Зокрема, він проводив розвідку для здійснення артилерійських обстрілів позицій Збройних сил України.

Затриманому повідомили про підозру у скоєні злочину. За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

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