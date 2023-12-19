Ликвидированного экс-нардепа Киву вызвали в суд
Киев • УНН
Суд во Львове вызвал покойного бывшего народного депутата Илью Киву на 27 декабря, несмотря на сообщение о его гибели 6 декабря во время спецоперации СБУ. Повестка о вызове была выдана 13 декабря.
На сайте Лычаковского районного суда Львова появилась повестка о вызове бывшего депутата ВР Ильи Кивы в суд, несмотря на то, что его ликвидировали еще 6 декабря, передает УНН.
Повестка датирована 13 декабря, вызывают его в Лычаковский районный суд Львова суд 27 числа. О смерти экс-нардепа в Подмосковье стало известно 6 декабря.
"В случае невозможности явиться в судебное заседание, сообщаем об обязанности сообщить суду о причинах неявки", - говорится в сообщении суда.
Контекст
6 декабря росСМИ сообщили, что в подмосковье рф обнаружено тело бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы.
Впоследствии стало известно со ссылкой на источники, что ликвидация бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы - это спецоперация СБУ. Его убили из стрелкового оружия.
В тот же день в украинский разведке подтвердили ликвидацию Кивы.
Экс-нардепа Илью Киву заочно приговорили к 14 годам за госизмену.
Ликвидированного экс-нардепа Киву вызвали в суд
Суд во Львове вызвал покойного бывшего народного депутата Илью Киву на 27 декабря, несмотря на сообщение о его гибели 6 декабря во время спецоперации СБУ. Повестка о вызове была выдана 13 декабря.
Украина получит 150 млн долларов от США для программы по цифровой трансформации - посол
США предоставят Украине 150 миллионов долларов в течение пяти лет на программу цифровой трансформации, направленную на стимулирование экономики, поддержку малого бизнеса и повышение прозрачности.
Армия рф за сутки 6 раз обстреляла Донецкую область из авиации, "Градов" и артиллерии: есть повреждения
Российские войска обстреляли три населенных пункта в Донецкой области, включая Авдеевку и Курахово, используя авиацию, "Грады" и артиллерию; один жилой дом был поврежден, но о жертвах не сообщалось.
В этом году "транспортный безвиз" увеличил экспорт из Украины на 30%
Экспорт украинских грузовиков в ЕС вырос на 30% благодаря "транспортному безвизу", как сообщил вице-премьер-министр Александр Кубраков. Этот режим имеет решающее значение для поддержки экспорта зерна и экономического роста на фоне проблем с экспортными маршрутами.
Словацкая оппозиция планирует акции протеста против шагов Фицо по ослаблению антикоррупционных мер
Словацкая оппозиция планирует новые акции протеста как минимум в восьми городах против правительства премьер-министра Роберта Фицо за попытку ликвидировать специальную прокуратуру и смягчить наказание за коррупцию.
В Австралии люди на байдарках спасают кенгуру после наводнения: видео
Каякеры в Квинсленде спасли валлаби, которое могло затонуть во время сильных наводнений.
В Винницкой области задержали мужчину, который осквернил могилы военных
В Винницкой области задержали мужчину, который осквернил могилы украинских воинов, повредив фоторамки. Подозреваемый, ранее судимый за кражу, признался в содеянном, заявив, что на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.
В "Дія" запускают возможность купли-продажи автомобилей
В Украине с полуночи запускается услуга покупки/продажи автомобилей в приложении "Дія", уменьшая бюрократию, о чем президент Зеленский объявил на саммите "Дія 2023".
В Кривом Роге мужчина хотел ограбить банк и угрожал предметом, похожим на гранату
Мужчина пытался ограбить банк в Кривом Роге, используя предмет, похожий на гранату, но сбежал. Позже его задержали и взяли под стражу.
По украинскому коридору в Черном море экспортировали уже 10 млн тонн грузов - Кубраков
Черноморский коридор Украины способствовал экспорту 10 миллионов тонн грузов.