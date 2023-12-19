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likvidirovannogo-eks-nardepa-kivu-vizvali-v-sud

Ликвидированного экс-нардепа Киву вызвали в суд

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 13:10  •  12337 просмотра

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Суд во Львове вызвал покойного бывшего народного депутата Илью Киву на 27 декабря, несмотря на сообщение о его гибели 6 декабря во время спецоперации СБУ. Повестка о вызове была выдана 13 декабря.

На сайте Лычаковского районного суда  Львова появилась повестка о  вызове бывшего депутата ВР Ильи Кивы в суд, несмотря на то, что его ликвидировали еще 6 декабря,  передает УНН.

Повестка датирована 13 декабря, вызывают его в Лычаковский районный суд Львова суд 27 числа. О смерти экс-нардепа в Подмосковье стало известно 6 декабря.

"В случае невозможности явиться в судебное заседание, сообщаем об обязанности сообщить суду о причинах неявки", - говорится в сообщении суда.

Контекст

6 декабря росСМИ сообщили, что в подмосковье рф обнаружено тело бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы.

Впоследствии стало известно со ссылкой на источники, что ликвидация бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы - это спецоперация СБУ. Его убили из стрелкового оружия.

В тот же день в украинский разведке подтвердили ликвидацию Кивы.

Экс-нардепа Илью Киву заочно приговорили к 14 годам за госизмену.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Ліквідованого екснардепа Киву викликали до суду
Liquidated former MP Kiva summoned to court
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