Ликвидация пожара в Чернобыльской зоне продолжается: радиация выше нормы

"Пожарные продолжают бороться с пожаром, который возник в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобильску зону 20 гектаров, но в целом пылает более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья ...

Есть плохие новости - в центре пожара радиация выше нормы. Как вы видите на видео, показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара", - сообщил Фирсов.

Он отметил, что проблема поджогов травы бессознательными гражданами весной и осенью, в Украине давно уже стоит очень остро. Впрочем, штраф за такое нарушение до сих пор составляет лишь 175 грн.

"Это варварство необходимо наконец-то пресекать. На первом же заседании парламента депутаты должны существенно поднять штрафы за поджог травы. За отсутствие маски сейчас вас могут наказать на 17 000 гривен. А за поджог, который может отнять чью-то жизнь (как уже недавно произошло в Житомирской области), штраф мизерный. Так продолжаться больше не может. Штрафы за поджоги должны быть увеличены в 50-100 раз.

Соответствующие законопроекты есть. Надеюсь, они будут проголосованы. Иначе масштабные пожары будут и в дальнейшем происходить каждой осенью и весной", - считает председатель Госэкоинспекции.

Напомним, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Сегодня спасатели отправили на борьбу с огнем самолет АН-32 .