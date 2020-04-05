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Ліквідація пожежі у Чорнобильській зоні триває: радіація вище норми

Ліквідація пожежі у Чорнобильській зоні триває: радіація вище норми

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Наразі триває ліквідація лісової пожежі у Зоні відчуження безумовного (обов’язкового) відселення - палає більше 100 гектарів. У центрі пожежі радіація вище норми. Про це на своїй сторінці у Facebook з відповідним відео повідомив т.в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов, передає УНН.

“Вогнеборці продовжують боротися з пожежою, яка виникла у Чорнобильській зоні. Ситуація складна. Вогонь поширився на Чернобильску зону 20 гектарів, але загалом палає більше 100 гектарів. Як це зараз часто буває, спочатку хтось підпалив траву, а потім вогонь перекинувся і на дерева...

Є погані новини — у центрі пожежі радіація вище норми. Як ви бачите на відео, показники приладу становлять 2,3 при нормі 0,14. Але така ситуація тільки в осередку пожежі”, — повідомив Фірсов.

Він зазначив, що проблема підпалів трави несвідомими громадянами навесні та восени, в Україні давно вже стоїть дуже гостро. Втім, штраф за таке порушення досі складає лише 175 грн.

“Це варварство необхідно нарешті вже припиняти. На першому ж засіданні парламенту депутати мають суттєво підняти штрафи за підпал трави. За відсутність маски зараз вас можуть покарати на 17 тисяч гривень. А за підпал, який може забрати чиєсь життя (як вже недавно відбулося на Житомирщині), штраф мізерний. Так тривати більше не може. Штрафи за підпали мають бути збільшені у 50-100 разів.

Відповідні законопроекти є. Сподіваюся, вони будуть проголосовані. Інакше масштабні пожежі будуть і надалі відбуватися кожної осені та весни”, — вважає голова Держекоінспекції.

Нагадаємо, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

Сьогодні рятувальники відправили на боротьбу з вогнем літак АН-32.

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