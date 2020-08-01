Ликвидация "полтавского террориста": ГБР начало досудебное расследование

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, повлекших смерть 32-летнему гражданину при задержании сотрудниками ГУ Нацполиции в Полтавской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно результатам первоочередных следственных действий, полицейские действовали в пределах своих полномочий. Окончательные выводы о правомерности действий правоохранителей будут сделаны по результатам досудебного расследования.
Как сообщалось ранее в УНН, в МВД рассказали подробности ликвидации "полтавского террориста".
Напомним, ранее Нацполиция сообщила о ликвидации "полтавского террориста" во время спецоперации.
Ранее, 29 июля, Геращенко допускал, что "полтавский террорист", вероятно, мог покончить с собой.
Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника уголовного розыска ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.