Ліквідація "полтавського терориста": ДБР розпочало досудове розслідування

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розпочали досудове розслідування за фактом спричинення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть 32-річному громадянину під час затримання співробітниками ГУ Нацполіції у Полтавській області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно результатів першочергових слідчих дій, поліцейські діяли в межах своїх повноважень. Остаточні висновки про правомірність дій правоохоронців будуть зроблені за результатами досудового розслідування.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МВС розповіли подробиці ліквідації "полтавського терориста".

Нагадаємо, раніше Нацполіція повідомила про ліквідацію "полтавського терориста" під час спецоперації.

Раніше, 29 липня, Геращенко допускав, що "полтавський терорист", ймовірно, міг накласти на себе руки.

Нагадаємо, зранку 23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника карного розшуку ГУНП у Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.