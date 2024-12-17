Ликвидация начальника войск радиационной и химической защиты рф является делом рук СБУ - источники
Киев • УНН
В москве на Рязанском проспекте ликвидирован генерал-лейтенант РФ Игорь Кириллов и его помощник. По данным источников, это является делом рук СБУ.
Ликвидация начальника войск радиационной и химической защиты рф является делом рук СБУ, сообщили УНН источники.
Детали
"Сегодняшний подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил рф генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является спецоперацией СБУ", - сообщил собеседник УНН.
По данным собеседника УНН, самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в москве, оба двухсотых.
"Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно", - сообщил информированный источник в СБУ.
Напомним
Ранее Служба безопасности объявила подозрение Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.
СБУ сообщила о подозрении российскому генералу за приказ о применении химоружия против Сил обороны16 дек. 2024, 12:10 • 13791 просмотр