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Ликвидация начальника войск радиационной и химической защиты рф является делом рук СБУ - источники

Ликвидация начальника войск радиационной и химической защиты рф является делом рук СБУ - источники

Киев  •  УНН

 • 5212 просмотра

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В москве на Рязанском проспекте ликвидирован генерал-лейтенант РФ Игорь Кириллов и его помощник. По данным источников, это является делом рук СБУ.

Ликвидация начальника войск радиационной и химической защиты рф является делом рук СБУ, сообщили УНН источники.

Детали

"Сегодняшний подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил рф генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является спецоперацией СБУ", - сообщил собеседник УНН.

По данным собеседника УНН, самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в москве, оба двухсотых.

"Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно", - сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним

Ранее Служба безопасности объявила подозрение Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

СБУ сообщила о подозрении российскому генералу за приказ о применении химоружия против Сил обороны16 дек. 2024, 12:10 • 13791 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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