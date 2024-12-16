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СБУ сообщила о подозрении российскому генералу за приказ о применении химоружия против Сил обороны

СБУ сообщила о подозрении российскому генералу за приказ о применении химоружия против Сил обороны

Киев  •  УНН

 • 3402 просмотра

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СБУ заочно сообщила о подозрении генерал-лейтенанту рф Игорю Кириллову за массовое применение химического оружия против Сил обороны. По его приказу зафиксировано более 4,8 тыс. случаев использования химбоеприпасов на фронте.

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генералу, который приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины, сообщили в СБУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

«Служба безопасности задокументировала военные преступления со стороны российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова - начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил рф. Чиновник ответственен за массовое применение рашистами запрещенного химического оружия против Сил обороны на восточном и южном фронтах Украины. По приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тыс. случаев использования врагом химбоеприпасов», - сообщили в СБУ.

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Кириллову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военное преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц)», - отметили в СБУ.

В частности, как указали в спецслужбе, речь идет о боевых гранатах «К-1», которые снаряжены ядовитыми веществами раздражающего действия - CS и CN. Их использование запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, применения химического оружия и о его уничтожении от 13.01.1993.

«В течение полномасштабного вторжения рф в военные госпитали и другие медучреждения Украины направлено более 2 тыс. военных Сил обороны с различными степенями химического отравления», - отметили в СБУ.

«В основном оккупанты используют боеприпасы с ядовитыми веществами в виде сбросов с FPV-дронов на пункты обороны украинских защитников. От приведения в действие гранат с химическим зарядом его ядовитые соединения поражают слизистые оболочки человека, прежде всего глаза и дыхательные пути. Таким образом рашисты пытаются заставить украинских воинов выходить из окопов под прямой огонь оккупантов», - указали в спецслужбе.

По данным следствия, «оккупанты применяют опасные химические вещества преимущественно на самых горячих направлениях боевых действий, где пытаются скрыть применение химсредств под плотным арт-обстрелом».

СБУ идентифицировала на поле боя и передала процессуальным способом (chain-of-custody) в международную Организацию по запрещению химического оружия российские гранаты с отравляющими веществами и соответствующие образцы почвы.

МИД призвал партнеров к "решительным действиям" после отчета ОЗХО в подтверждение использования рф химических веществ против Украины19 нояб. 2024, 09:52 • 12976 просмотров

Две лаборатории этого учреждения, которые действуют отдельно друг от друга, подтвердили соответствующие военные преступления России.

Досудебное расследование продолжается для документирования других фактов нарушения оккупантами международного гуманитарного права.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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