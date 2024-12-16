СБУ сообщила о подозрении российскому генералу за приказ о применении химоружия против Сил обороны
Киев • УНН
СБУ заочно сообщила о подозрении генерал-лейтенанту рф Игорю Кириллову за массовое применение химического оружия против Сил обороны. По его приказу зафиксировано более 4,8 тыс. случаев использования химбоеприпасов на фронте.
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генералу, который приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины, сообщили в СБУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
«Служба безопасности задокументировала военные преступления со стороны российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова - начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил рф. Чиновник ответственен за массовое применение рашистами запрещенного химического оружия против Сил обороны на восточном и южном фронтах Украины. По приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тыс. случаев использования врагом химбоеприпасов», - сообщили в СБУ.
«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Кириллову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военное преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц)», - отметили в СБУ.
В частности, как указали в спецслужбе, речь идет о боевых гранатах «К-1», которые снаряжены ядовитыми веществами раздражающего действия - CS и CN. Их использование запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, применения химического оружия и о его уничтожении от 13.01.1993.
«В течение полномасштабного вторжения рф в военные госпитали и другие медучреждения Украины направлено более 2 тыс. военных Сил обороны с различными степенями химического отравления», - отметили в СБУ.
«В основном оккупанты используют боеприпасы с ядовитыми веществами в виде сбросов с FPV-дронов на пункты обороны украинских защитников. От приведения в действие гранат с химическим зарядом его ядовитые соединения поражают слизистые оболочки человека, прежде всего глаза и дыхательные пути. Таким образом рашисты пытаются заставить украинских воинов выходить из окопов под прямой огонь оккупантов», - указали в спецслужбе.
По данным следствия, «оккупанты применяют опасные химические вещества преимущественно на самых горячих направлениях боевых действий, где пытаются скрыть применение химсредств под плотным арт-обстрелом».
СБУ идентифицировала на поле боя и передала процессуальным способом (chain-of-custody) в международную Организацию по запрещению химического оружия российские гранаты с отравляющими веществами и соответствующие образцы почвы.
МИД призвал партнеров к "решительным действиям" после отчета ОЗХО в подтверждение использования рф химических веществ против Украины19 нояб. 2024, 09:52 • 12976 просмотров
Две лаборатории этого учреждения, которые действуют отдельно друг от друга, подтвердили соответствующие военные преступления России.
Досудебное расследование продолжается для документирования других фактов нарушения оккупантами международного гуманитарного права.