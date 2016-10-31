Доктору Ровенской детской больницы грозит до трех лет заключения

Так, установлено, что во время дежурства в медицинском учреждении в ноябре 2015 года врач не оказал надлежащую медицинскую помощь 5-летнему мальчику, которого доставили с высокой температурой тела, в результате чего ребенок умер.

Обвинительный акт в отношении лица направили в Ровенский городской суд для рассмотрения по существу.

Доктору грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.