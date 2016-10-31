Лікарю Рівненської дитячої лікарні загрожує до трьох років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Лікарю-хірургу Рівненської обласної дитячої лікарні загрожує до трьох років позбавлення волі за неналежне виконання професійних обов’язків, внаслідок чого померла 5-річна дитина. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Рівненської області.
Так, встановлено, що під час чергування в медичному закладі у листопаді 2015 року лікар не надав належну медичну допомогу 5-річному хлопчику, якого доставили з високою температурою тіла, внаслідок чого дитина померла.
Обвинувальний акт стосовно особи спрямовано до Рівненського міського суду для розгляду по суті.
Лікарю загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.