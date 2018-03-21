Больничные на ребенка: соцстрах назвал размер помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Фонд социального страхования Украины осуществляет оплату по больничным листам по уходу за больным ребенком. Размер пособия зависит от страхового стажа, передает УНН со ссылкой на сообщение соцстраха.
“Пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет выплачивается застрахованному лицу с первого дня периода, на протяжении которого ребенок нуждается в уходе, но не более 14 дней. Этот срок может больше, если ребенок нуждается в стационарном лечении”, - пояснил директор исполнительной дирекции Фонда Евгений Баженков.
Листок нетрудоспособности выдается врачом одному из работающих членов семьи, или другому работающему лицу. Размер пособия зависит от страхового стажа застрахованного лица:
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- от 50% средней зарплаты (если стаж не превышает 3 года);
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- до 100% (если стаж — более 8 лет).
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Отмечается, в течение первых двух месяцев текущего года профинансировано 139,9 млн гривен помощи по больничным листам в категории “по уходу за больным членом семьи”, в которую включены и уход за больными детьми.
В прошлом году соцстрах профинансировал более 4 млн больничных, на что было направлено почти 9,5 млрд гривен.