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Лікарняні на дитину: соцстрах назвав розмір допомоги

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Фонд соціального страхування України здійснює оплату за листками непрацездатності по догляду за хворою дитиною. Розмір допомоги залежить від страхового стажу, передає УНН з посиланням на повідомлення соцстраху.

“Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня періоду, протягом якого дитина потребує догляду, але не довше 14 днів. Цей термін може більшим, якщо дитина потребує стаціонарного лікування”, — пояснив директор виконавчої дирекції Фонду Євген Баженков.

Листок непрацездатності видається лікарем одному з працюючих членів сім’ї, або іншій працюючій особі. Розмір допомоги залежить від страхового стажу застрахованої особи:

  • від 50 % середньої зарплати (якщо стаж не перевищує 3 роки);
  • до 100 % (якщо стаж — понад 8 років).

Зазначається, протягом перших двох місяців поточного року профінансовано 139,9 млн гривень допомоги за лікарняними листками у категорії “по догляду за хворим членом сім’ї”, до якої включено і догляд за хворими дітьми.

Нагадаємо, минулого року соцстрах профінансував більше 4 млн лікарняних, на що було спрямовано майже 9,5 млрд гривень.

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