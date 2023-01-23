Больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными оккупантами
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Городская больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными оккупантами, а местные медики отказываются их лечить. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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"Противник продолжает нести потери. Так, городская больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время доставлено около 150 захватчиков", - говорится в сообщении.
В то же время, большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из российской федерации.
Напомним
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