Больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными оккупантами

Цитата

"Противник продолжает нести потери. Так, городская больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время доставлено около 150 захватчиков", - говорится в сообщении.

В то же время, большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из российской федерации.

Напомним

Российские войска на временно оккупированных территориях Украины обустраивают госпитали на местах детских садов.