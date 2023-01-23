Лікарня Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими окупантами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Міська лікарня Дпірорудного Запорізької області переповнена пораненими окупантами, а місцеві медики відмовляються їх лікувати. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими. Тільки за останній час доставлено близько 150 загарбників", - йдеться в повідомленні.
В той же час, більшість персоналу лікарні відмовилися співпрацювати з окупантами, тому медиків направляють з російської федерації.
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