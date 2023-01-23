Лікарня Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими окупантами

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"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими. Тільки за останній час доставлено близько 150 загарбників", - йдеться в повідомленні.

В той же час, більшість персоналу лікарні відмовилися співпрацювати з окупантами, тому медиків направляють з російської федерації.

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