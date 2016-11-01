Врачи из Винницы проконсультируют военных пострадавших в результате взрыва в Кропивницком

"На данный момент состояние двух мужчин ближе к среднему. Сейчас выехали из винницкого госпиталя к нам хирурги и нейрохирурги, которые готовы их еще раз проконсультировать, и возможно заберут их в госпиталь на долечивание. А третий - в тяжелом состоянии, он прооперирован, там тяжелая черепно-мозговая травма, сейчас он в реанимации", - сообщила Л.Андреева.

Напомним, как сообщал УНН, военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрыва гранаты в Кропивницком. Взрыв произошел в понедельник, 31 октябрь 2016 года, на этаже здания, которое находится в аренде 3 полка специального назначения Минобороны Украины. Установлено, что погибшим оказался отец троих детей, 29-летний житель Александрии Василий Дивиченко, который в июне текущего года подписал контракт с 57-й бригадой, а в августе перевелся в 3-й полк спецназначения Минобороны Украины.