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Лікарі з Вінниці проконсультують постраждалих військових внаслідок вибуху у Кропивницькому

Лікарі з Вінниці проконсультують постраждалих військових внаслідок вибуху у Кропивницькому

Київ • УНН

 • 10303 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Хірурги і нейрохірурги з м.Вінниця незабаром прибудуть до лікарні м.Кропивницький, де перебувають травмовані в результаті вибуху гранати військовослужбовці. Про це кореспонденту УНН повідомила головний лікар обласної лікарні Лариса Адреєва.

“Наразі стан двох чоловіків ближче до середнього. Зараз виїхали з госпіталю вінницького до нас хірурги і нейрохірурги, які готові їх ще раз проконсультувати, і можливо заберуть їх у госпіталь на доліковування. А третій — у важкому стані, він прооперований, там тяжка черепно-мозкова травма, зараз він у реанімації”, — повідомила Л.Андреєва.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, військова прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо вибуху гранати у Кропивницькому. Вибух у частині стався в понеділок, 31 жовтня 2016 року, на поверху будівлі, яка знаходиться в оренді 3 полку спеціального призначення Міноборони України. З’ясовано, що загиблим виявися батько трьох дітей, 29-річний житель Олександрії Василь Дівіченко, який в червні поточного року підписав контракт з 57-ю бригадою, а в серпні перевівся до 3-го полку спецпризначення Міноборони України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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