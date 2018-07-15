Врач рассказал, как спасти ребенка от пищевого отравления в летнем лагере

"Есть нормы приготовления пищи, в лагерях они - регулируемые законодательством. Это - свежая еда, мытые овощи-фрукты. Приготовление и употребление должно быть сразу, приготовленная пища должна храниться несколько часов - может 5-6 максимум. То есть, если это какие-то салаты, мясная пища. И при этом лучше не заправлять еду - если можно, сделать заготовку самого салата, но добавлять соусы или другие заправки непосредственно перед употреблением. Ингредиенты необходимо хранить в холодильных камерах по возможности, потому что без нее продукты не будут длительно храниться - даже если они в упаковке", - говорит врач.

Так, общие положения санитарно-гигиенических требований к детским учреждениям отдыха подробно указывают требования к организации питания, в частности нормы хранения продуктов и их рекомендуемое для употребления детей количество.

Однако одних только норм иногда бывает недостаточно, отмечают врачи.

"Ребенок должен мыть руки перед едой, родителям стоит дать ему с собой мокрые салфетки", - добавил он.

По словам медика, детям также лучше следить за своим питанием.

"Надо прежде всего смотреть, что дают есть - некоторые продукты, например, меньше портятся. Очень портятся и очень чувствительны молочные смеси, йогурты - продукты, в которых быстро растут инфекционные возбудители, голубцы, которые приготовили и заправили сметаной. То есть, нужно просто исключить определенные продукты, если есть какие-то подозрения. Меньше употреблять кисломолочных продуктов - йогуртов, сметаны, закваски, потому что в них, как правило, очень быстро развиваются вредные бактерии, и они очень быстро портятся. Обязательно должен быть определенный температурный режим приготовления. А другие продукты, в основном, просто надо мыть", - рассказал Комашко.

Врач говорит, надо смотреть, что ешь: "Если ребенку что-то не нравится внешне, если пища имеет неприятный привкус или необычный. Например, то, что он ел, конечно - здесь он видит, что что-то не так. То нужно, чтобы она просто отодвинула и не ела этого. И все ".

Однако, если несчастье уже случилось, необходимо прежде всего быстро среагировать на малейшие проявления симптомов отравления.

"Если ребенок съел отравленный продукт - есть два типа проявления реакции: или сразу после еды, или позже - через несколько часов после употребления. Как правило, это может быть слабость, тошнота, рвота, повышение температуры, жажда, дискомфорт в животе, то есть симптомы могут быть как при обычном пищевом отравлении ", - сказал эксперт.

Так, если ребенок чувствует себя плохо, необходимо не медлить и как можно быстрее обратиться к квалифицированному специалисту.

В качестве первой помощи в случаях отравления применяют промывание желудка. После этого лучше не есть, только пить чистую воду в течение некоторого времени, а также принять активированный уголь из расчета 1 таблетка на 10 кг массы тела.

Больного ребенка желательно временно, до прибытия врача, изолировать от остального коллектива.

В детских лагерях обычно медпункт, с опытным работником и необходимыми медикаментами. Однако по желанию можно собрать ребенку аптечку "скорой помощи" с собой.

"В нормальном лагере обычно есть медпункт, где должна быть аптечка и все необходимое. Но вообще, в принципе, стандартный набор аптечки - это средства от пищевых отравлений, абсорбенты: активированный уголь, препараты, обладающие абсорбирующее действие, регидрон. Заниматься самолечением ни в коем случае нельзя, однако для профилактики активированный уголь можно принять, но сразу, как почувствовали себя нехорошо", - сказал Комашко.

Напомним, 2 июля в оздоровительном лагере "Славутич", что находится в Киевские области, отравились 12 детей , 1 ребенок упал в кому. Всего в оздоровительном лагере находилось более 200 человек.