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Лікар розповів, як врятувати дитину від харчового отруєння у літньому таборі

Лікар розповів, як врятувати дитину від харчового отруєння у літньому таборі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Літній відпочинок у школярів асоціюється з довгими канікулами, а ті, в свою чергу, із відпочинком у літньому таборі. Про те, що зробити, щоб відпочинок дитини не перетворився на нічний кошмар, розповів в коментарі УНН завідувач консультативно-інформаційного відділу "1583" Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва Олександр Комашко.

“Є норми приготування їжі, в таборах вони є — регульовані законодавством. Це — свіжа їжа, миті овочі-фрукти. Приготування і вживання має бути одразу, приготовлена їжа має зберігатись декілька годин — може 5-6 максимум. Тобто, якщо це якісь салати, м’ясна їжа. І при цьому краще не заправляти їжу — якщо можна, зробити заготовку самого салату, але додавати соуси чи інші заправки безпосередньо перед вживанням. Інгредіенти необхідно зберігати в холодильних камерах по можливості, тому що без неї продукти не будуть довготривало зберігатись — навіть якщо вони в упаковці”, — каже лікар.

Так, загальні положення санітарно-гігієнічних вимог до дитячих закладів відпочинку детально вказують вимоги до організації харчування, зокрема норми зберігання продуктів та їхню рекомендовану для вживання дітей кількість.
Проте одних лише норм іноді буває недостатньо, зазначають лікарі.

“Дитина має мити руки перед їжею, батькам варто дати їй з собою мокрі серветки”, — додав він.

За словами медика, дітям також краще слідкувати за своїм харчуванням.

“Треба перш за все дивитись, що дають їсти — деякі продукти, наприклад, менше псуються. Дуже псуються і дуже чутливі молочні суміші, йогурти — продукти, в яких швидко ростуть інфекційні збудники, голубці, які приготували і заправили сметанкою. Тобто, потрібно просто виключити певні продукти, якщо є якісь підозри. Менше вживати кисломолочних продуктів — йогуртів, сметани, закваски, бо в них, як правило, дуже швидко розвиваються шкідливі бактерії, і вони дуже швидко псуються. Має обов’язково бути певний температурний режим приготування. А інші продукти, в основному, просто треба мити”, — розповів Комашко.

Лікар каже, треба дивитись, що їси: “якщо дитині щось не подобається зовнішньо, якщо їжа має неприємний присмак або незвичайний. Наприклад, є те, що вона їла, звичайно — тут вона бачить, що щось не так. То потрібно, щоб вона просто відсунула і не їла цього. І все”.

Проте, якщо нещастя вже трапилось, необхідно перш за все швидко зреагувати на щонайменші прояви симптомів отруєння.

“Якщо вже дитина з’їла отруєний продукт — є два типи прояву реакції: або одразу після їжі, або пізніше — через декілька годин після вживання. Як правило, це може бути слабкість, нудота, блювання, підвищення температури, спрага, дискомфорт в животі, тобто симптоми можуть бути як при звичайному харчовому отруєнні”, — сказав знавець.

Так, якщо дитина почуває себе погано, необхідно не зволікати і якнайшвидше звернутись до кваліфікованого спеціаліста.

В якості першої допомоги у випадках отруєння застосовують промивання шлунку. Після цього краще не їсти, лише пити чисту воду протягом деякого часу, а також прийняти активоване вугілля з розрахунку 1 таблетка на 10 кг маси тіла.

Хвору дитину бажано тимчасово, до прибуття лікаря, ізолювати від решти колективу.

У дитячих таборах зазвичай є медпункт, з досвідченим працівником і необхідними медикаментами. Проте за бажанням можна зібрати дитині аптечку “швидкої допомоги” з собою.

“В нормальному таборі зазвичай є медпункт, де має бути аптечка і все необхідне. Але взагалі, в принципі, стандартний набір аптечки — це засоби від харчових отруєнь, абсорбенти: активоване вугілля, препарати, що мають абсорбуючу дію, регідрон. Займатись самолікуванням ні в якому разі не можна, проте для профілактики активоване вугілля можна вжити, але одразу, як відчули себе недобре”, — сказав Комашко.

Нагадаємо, 2 липня в оздоровчому таборі “Славутич”, що знаходиться в Київські області, отруїлося 12 дітей, 1 дитина впала у кому. Загалом в оздоровчому таборі знаходилось понад 200 осіб.

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