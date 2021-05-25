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"Есть факторы возникновения различных болезней, связанных с изменениями сосудистой стенки, что приводит к атеросклерозу. Также это приводит к ишемической болезни сердца или склерозу сосудов головного мозга, что увеличивает риск демонологического инсульта. Это два наиболее частых невроза, при которых устанавливается самое большое количество смертности", - отметил он.

Детали

Считается, что атеросклероз провоцирует жирная пища, говорит врач.

"Жареное сало и жареную свинину если часто есть, то, скорее всего, это приведет к развитию панкреатита или холецистита. Но естественно, диетологами установлено, что в пище должно быть сбалансированное количество жиров. Если мы, например, питаемся жареным картофелем на сале - это когда-то приведет к повышению холестерина и атеросклерозу, но прежде всего это приведет к панкреатиту и холециститу", - прокомментировал Роханский.

Если же у человека холестерин уже повышен, следует пересмотреть свой рацион, добавил врач.

"Диетические ограничения имеют смысл. Лучше исключить жирные сорта мяса, сало, бекон, молочные продукты с жирностью выше 2,5%, сливочное и пальмовое масла", - резюмировал врач.

Дополнение

Всемирная организация здравоохранения сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний. Минздрав Украины советует украинцам ограничить потребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Справка

Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.