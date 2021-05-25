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The Guardian

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Лікар назвав небезпечні продукти, які можуть провокувати атеросклероз

Київ • УНН

 • 26493 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Підвищення рівня холестерину в крові ніяк не відображається на самопочутті людини і протікає безсимптомно до тих пір, поки не починає переростати в атеросклероз. Є чинники, які здатні погіршити ситуацію, розповів УНН лікар Андрій Роханський.

Лікар назвав небезпечні продукти, які можуть провокувати атеросклероз

Цитата:

"Є чинники виникнення різних хвороб, які пов'язані зі змінами судинної стінки, що призводить до атеросклерозу. Також це призводить до ішемічної хвороби серця або склерозу судин головного мозку, що збільшує ризик демонологічного інсульту. Це два найбільш частих неврози, при яких встановлюється найбільша кількість смертності", - зазначив він.

Деталі

Вважається, що атеросклероз провокує жирна їжа, каже лікар.

"Смажене сало і смажену свинину якщо часто їсти, то, швидше за все, це призведе до розвитку панкреатиту або холециститу. Але природно, дієтологами встановлено, що в їжі має бути збалансована кількість жирів. Якщо ми, наприклад, харчуємося смаженою картоплею на салі - це колись призведе до підвищення холестерину і атеросклерозу, але перш за все це призведе до панкреатиту та холециститу", - прокоментував Роханський.

Якщо ж у людини холестерин вже підвищено, слід переглянути свій раціон, додав лікар.

"Дієтичні обмеження мають сенс. Краще виключити жирні сорти м'яса, сало, бекон, молочні продукти з жирністю вище 2,5%, вершкову та пальмову олії", - резюмував лікар.

Доповнення

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє про дані, які встановлюють зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань. МОЗ України радить українцям обмежити споживання червоного м'яса до 500 грам на тиждень. 

Довідка

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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