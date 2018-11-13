Врач назвала опасные для жизни малышей продукты

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Маленьким детям не следует давать орехи, семечки, а также леденцы, поскольку ребенок может подавиться ими. Об этом сообщила врач-педиатр Татьяна Андриевская в комментарии корреспонденту УНН.

"Любая пища не жидкая - она ​​опасна, тогда как жидкую (молоко, бульон и т.д.) ребенок откашляет. Чаще всего дети давятся орехами, семечками, леденцами", - отметила медик.

По ее словам, для маленьких детей (до 1 года) опасными могут быть даже куски картофеля в супе - поэтому педиатры рекомендуют до определенного возраста и до того, как у ребенка появятся зубы, давать ему перетёртую или измельченную пищу.

Как пояснила медик, часто пища может застрявать в дыхательных путях во время еды - особенно, когда ребенок смеется или разговаривает во время приема пищи.

"Это неприемлемо, так как голосовая щель и отверстие пищевода находятся рядом, и во время глотания надгортанник закрывается. Поэтому, если ребенок плачет, кричит или смеется, начинается процесс глотания, а надгортанник не закрылся - не успел - естественно, что пища туда попадает", - добавила врач.

Чаще всего, по ее словам, дети глотают мелкие детали от игрушек, колпачки от ручек, фломастеров и тому подобное.

"Извлекается это бронхоскопом. Везут в реанимацию или просто в отделение - в зависимости от состояния - и бронхолог достает. Это очень сложная работа - доставать эти инородные тела", - подчеркнула педиатр.

По ее словам, подобные манипуляции с детьми проводят под наркозом, после введения препаратов, расслабляющих ребенка. Специальными инструментами, которые зажимают инородное тело, получают его из бронхов, причем не всегда это удается сделать с первого раза.

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Чаще всего такие случаи, по словам медика, случаются в возрасте от 2 до 5 лет.

При этом она добавила, что в случае, если маленький ребенок (в возрасте до года-двух) подавился едой или инородным телом, первое, что родители должны сделать, - еще до приезда "скорой" - наклонить через колено, головой вниз и ударить между лопаток. Такой метод должен "вытолкнуть" пищу или предмет из горла.

Детям старшего возраста - так же, как и взрослым, - для освобождения дыхательных путей следует применять так называемый метод Геймлиха: необходимо встать за спиной ребенка, обхватив его руками - одну руку согнуть в кулак и той стороной, где большой палец, положить ее на живот ребенка на уровне между пупком и реберными дугами. Ладонь другой руки следует положить сверху кулака и быстрым толчком вверх вдавить кулак в живот. Руки при этом надо резко согнуть в локтях, но не сдавить грудную клетку пострадавшего. Можно повторить этот прием несколько раз, если в этом будет необходимость.

"Это должны быть резкие сжимающие движения, чтобы вызвать имитацию кашлевого толчка. Этим способом мы повышаем давление в грудной клетке. Резкое нажатие вызывает давление, под которым этот инородный предмет может вылететь", - добавила она.

Также, по словам медика, очень важно, чтобы родители или близкие не лезли ребенку в горло и не пытались самостоятельно достать такие предметы, поскольку в таком случае можно затолкать их еще глубже. Кроме того, нельзя стучать между лопаток ребенка, когда он находится в вертикальном положении. Такие действия могут также привести к более глубокому продвижения предмета, который застрял.

Напомним, в одном из сел Винницкой области ребенок проглотил леденец вместе с палочкой. В результате он попала без сознания в больницу, однако на следующий день его состояние улучшилось.