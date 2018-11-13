Лікар назвала небезпечні для життя малюків продукти

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Маленьким дітям не слід давати горіхи, насіння, а також льодяники, оскільки дитина може подавитися ними. Про це повідомила лікар-педіатр Тетяна Андрієвська в коментарі кореспонденту УНН.

"Будь-яка їжа не рідка – вона небезпечна, тоді як рідку (молоко, бульйон тощо) дитина відкашляє. Частіше за все діти давляться горіхами, насінням, льодяниками", - зазначила медик.

За її словами, для маленьких дітей (до 1 року) небезпечними можуть бути навіть шматки картоплі в супі – тому педіатри рекомендують до певного віку і до того, як в дитини з'являться зуби, давати їй перетерту чи подрібнену їжу.

Як пояснила медик, часто їжа може застрягнути в дихальних шляхах під час їжі – особливо, коли дитина сміється чи розмовляє під час прийому їжі.

"Це неприйнятно, тому що голосова щілина і отвір стравоходу знаходяться поряд, і під час ковтання надгортанник закривається. Тому, якщо дитина плаче, кричить або сміється, процес ковтання пішов, а надгортанник не закрився – не встиг – природно, що їжа туди потрапляє", - додала лікар.

Найчастіше ж, за її словами, діти ковтають дрібні деталі від іграшок, ковпачки від ручок і фломастерів, тощо.

"Витягається це бронхоскопом. Везуть в реанімацію або просто у відділення – в залежності від стану – і бронхолог дістає. Це дуже складна робота – діставати ці чужорідні тіла", - підкреслила педіатр.

За її словами, подібні маніпуляції з дітьми проводять під наркозом, після введення препаратів, які розслабляють дитину. Спеціальними інструментами, які затискають чужорідне тіло, дістають його з бронхів, причому не завжди це вдається зробити з першого разу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Медик назвав продукти, які слід усунути з раціону дитини

Найчастіше такі випадки, за словами медика, трапляються у віці від 2 до 5 років.

При цьому вона додала, що у випадку, якщо маленька дитина (віком до року-двох) подавилася їжею чи чужорідним тілом, перше, що батьки мають зробити, – ще до приїзду "швидкої" – нахилити через коліно, головою вниз і вдарити між лопаток. Такий метод має "виштовхнути" їжу чи предмет з горла.

Дітям старшого віку – так само, як і дорослим, – для звільнення дихальних шляхів слід застосовувати так званий метод Геймліха: необхідно встати за спиною дитини, обхопивши її руками – одну руку зігнути в кулак і тією стороною, де великий палець, покласти її на живіт дитини на рівні між пупком і реберними дугами. Долоню іншої руки слід покласти зверху кулака і швидким поштовхом вгору вдавити кулак в живіт. Руки при цьому треба різко зігнути в ліктях, але не здавити грудну клітину постраждалого. Можна повторити цей прийом кілька разів, якщо в цьому буде потреба.

"Це мають бути різкі стискаючі рухи, щоб викликати імітацію кашльового поштовху. Цим способом ми підвищуємо тиск в грудній клітині. Різке натискання викликає тиск, під яким цей чужорідний предмет може вилетіти", - додала вона.

Також, за словами медика, дуже важливо, щоб батьки чи близькі не лізли дитині в горло і не намагались самостійно дістати такі предмети, оскільки в такому випадку можна заштовхати їх ще глибше. Крім того, не можна стукати між лопаток дитини, коли вона перебуває у вертикальному положенні. Такі дії можуть також призвести до більш глибокого просування предмету, що застряг.

Нагадаємо, в одному з сіл Вінницької області дитина проковтнула льодяник разом із паличкою. В результаті вона потрапила без свідомості до лікарні, втім на наступний день стан її покращився.