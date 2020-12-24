Врач-диетолог увидела изнутри производство курятины “Наша Ряба”

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 67397 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 131282 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 140593 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 327783 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 192506 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 463261 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 339271 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 224705 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 249414 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257591 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
86%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 93741 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 28961 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 52324 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 47999 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 32159 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 94087 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 96521 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 186247 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 327745 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 463237 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 12622 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 27715 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 35849 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 65479 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 87937 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Врач-диетолог увидела изнутри производство курятины “Наша Ряба”

Киев • УНН

 • 38606 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Врач-диетолог и руководитель Центра нормализации веса Светлана Фус узнала, как в Украине производят самое популярное среди людей мясо — курятину. Для этого она отправилась к крупнейшему производителю страны, копании МХП — его продукция известна украинцам под брендом “Наша Ряба”, сообщает УНН.

Врач-диетолог увидела изнутри производство курятины “Наша Ряба”

Смыть макияж, помыть голову и принять душ — именно так начинается экскурсия на полностью изолированную от внешней среды птицефабрику.

“Сегодня у меня день на птицефабрике. Будем заглядывать в закрома и смотреть что происходит: где выращивается курица, как она фасуется и попадает в наши магазины”, — отметила Фус.

Условия содержания птицы Фус показал ветеринарный врач МХП Евгений Бойко. Среди прочего он рассказал, как им удалось перейти на выращивание и производство без использования антибиотиков.

“Корм проходит термическое обеззараживание. Также используется мировая практика вводить органические кислоты, чтобы обеспечить полную чистоту корма. Вода 2-3 раза в день проверяется лабораторией на качество соответствия ГОСТу”, — отметил он.

Искусственно регулируется и световой режим дня, благодаря чему контролируется чувство голода у птицы, тем самым вызывая аппетит, добавляет Бойко.

В фасовочном цехе показали как готовят мясо для потребителя, развеяв миф о том, что продукт для украинского рынка как-то отличается от экспортного.

“Существует ошибочное утверждение о том, что продукт для внутреннего рынка Украины и для экспорта каким-то образом отличается, но на самом деле это не так. Стандарты безопасности являются едиными для всего сырья”, — уточнили на птицефабрике.

В заключение экскурсии диетолог поделилась впечатлениями.

“Безопасная птица, полезная и выращенная в нормальных условиях у нас в Украине есть. Поэтому могу уже точно рекомендовать. Всё, что я увидела своими глазами дает мне право говорить о том, что можно употреблять курицу от „Нашей Рябы“ — она качественная и безопасная”, — резюмировала она.

Напомним, “Наша Ряба” — единственная курятина в Украине, которая прошла независимый тест на отсутствие антибиотика

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,911.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.61