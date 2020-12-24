Врач-диетолог увидела изнутри производство курятины “Наша Ряба”

Смыть макияж, помыть голову и принять душ — именно так начинается экскурсия на полностью изолированную от внешней среды птицефабрику.

“Сегодня у меня день на птицефабрике. Будем заглядывать в закрома и смотреть что происходит: где выращивается курица, как она фасуется и попадает в наши магазины”, — отметила Фус.

Условия содержания птицы Фус показал ветеринарный врач МХП Евгений Бойко. Среди прочего он рассказал, как им удалось перейти на выращивание и производство без использования антибиотиков.

“Корм проходит термическое обеззараживание. Также используется мировая практика вводить органические кислоты, чтобы обеспечить полную чистоту корма. Вода 2-3 раза в день проверяется лабораторией на качество соответствия ГОСТу”, — отметил он.

Искусственно регулируется и световой режим дня, благодаря чему контролируется чувство голода у птицы, тем самым вызывая аппетит, добавляет Бойко.

В фасовочном цехе показали как готовят мясо для потребителя, развеяв миф о том, что продукт для украинского рынка как-то отличается от экспортного.

“Существует ошибочное утверждение о том, что продукт для внутреннего рынка Украины и для экспорта каким-то образом отличается, но на самом деле это не так. Стандарты безопасности являются едиными для всего сырья”, — уточнили на птицефабрике.

В заключение экскурсии диетолог поделилась впечатлениями.

“Безопасная птица, полезная и выращенная в нормальных условиях у нас в Украине есть. Поэтому могу уже точно рекомендовать. Всё, что я увидела своими глазами дает мне право говорить о том, что можно употреблять курицу от „Нашей Рябы“ — она качественная и безопасная”, — резюмировала она.

Напомним, “Наша Ряба” — единственная курятина в Украине, которая прошла независимый тест на отсутствие антибиотика.