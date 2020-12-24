Лікар-дієтолог побачила зсередини виробництво курятини "Наша Ряба"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Лікар-дієтолог і керівник Центру нормалізації ваги Світлана Фус дізналася, як в Україні виробляють найпопулярніше серед людей м'ясо - курятину. Для цього вона вирушила до найбільшого виробника країни, копанні МХП - його продукція відома українцям під брендом "Наша Ряба", повідомляє УНН.
Змити макіяж, помити голову і прийняти душ - саме так починається екскурсія на повністю ізольовану від зовнішнього середовища птахофабрику.
"Сьогодні у мене день на птахофабриці. Заглядатимемо в засіки і будемо дивитися що відбувається: де вирощується курка, як вона фасується і потрапляє в наші магазини", - зазначила Фус.
Умови утримання птиці Фус показав ветеринарний лікар МХП Євген Бойко. Серед іншого він розповів, як їм вдалося перейти на вирощування і виробництво без використання антибіотиків.
"Корм проходить термічне знезараження. Також використовується світова практика вводити органічні кислоти, щоб забезпечити повну чистоту корму. Вода 2-3 рази на день перевіряється лабораторією на якість відповідності ДСТУ", - зазначив він.
Штучно регулюється і світловий режим дня, завдяки чому контролюється почуття голоду у птиці, тим самим викликаючи апетит, додає Бойко.
У фасувальному цеху показали як готують м'ясо для споживача, розвіявши міф про те, що продукт для українського ринку якось відрізняється від експортного.
"Існує помилкове твердження про те, що продукт для внутрішнього ринку України і для експорту якимось чином відрізняється, але насправді це не так. Стандарти безпеки є єдиними для всієї сировини", - уточнили на птахофабриці.
На закінчення екскурсії дієтолог поділилася враженнями.
"Безпечна птиця, корисна і вирощена в нормальних умовах у нас в Україні є. Тому можу вже точно рекомендувати. Все, що я побачила на власні очі дає мені право говорити про те, що можна вживати курку від "Нашої Ряби" - вона якісна і безпечна", - резюмувала вона.
Нагадаємо, "Наша Ряба" - єдина курятина в Україні, яка пройшла незалежний тест на відсутність антибіотика.