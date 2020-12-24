Лікар-дієтолог побачила зсередини виробництво курятини "Наша Ряба"

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 39486 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 33287 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 39959 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 49593 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 72582 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 111344 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 196358 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 212121 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 183593 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 173706 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3м/с
77%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 28143 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 45069 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 77236 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 51351 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 53586 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 39414 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 53681 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 229637 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 258124 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 344428 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 11566 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 11898 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 14986 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 16178 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 77340 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Лікар-дієтолог побачила зсередини виробництво курятини "Наша Ряба"

Київ • УНН

 • 38606 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Лікар-дієтолог і керівник Центру нормалізації ваги Світлана Фус дізналася, як в Україні виробляють найпопулярніше серед людей м'ясо - курятину. Для цього вона вирушила до найбільшого виробника країни, копанні МХП - його продукція відома українцям під брендом "Наша Ряба", повідомляє УНН.

Лікар-дієтолог побачила зсередини виробництво курятини "Наша Ряба"

Змити макіяж, помити голову і прийняти душ - саме так починається екскурсія на повністю ізольовану від зовнішнього середовища птахофабрику.

"Сьогодні у мене день на птахофабриці. Заглядатимемо в засіки і будемо дивитися що відбувається: де вирощується курка, як вона фасується і потрапляє в наші магазини", - зазначила Фус.

Умови утримання птиці Фус показав ветеринарний лікар МХП Євген Бойко. Серед іншого він розповів, як їм вдалося перейти на вирощування і виробництво без використання антибіотиків.

"Корм проходить термічне знезараження. Також використовується світова практика вводити органічні кислоти, щоб забезпечити повну чистоту корму. Вода 2-3 рази на день перевіряється лабораторією на якість відповідності ДСТУ", - зазначив він.

Штучно регулюється і світловий режим дня, завдяки чому контролюється почуття голоду у птиці, тим самим викликаючи апетит, додає Бойко.

У фасувальному цеху показали як готують м'ясо для споживача, розвіявши міф про те, що продукт для українського ринку якось відрізняється від експортного.

"Існує помилкове твердження про те, що продукт для внутрішнього ринку України і для експорту якимось чином відрізняється, але насправді це не так. Стандарти безпеки є єдиними для всієї сировини", - уточнили на птахофабриці.

На закінчення екскурсії дієтолог поділилася враженнями.

"Безпечна птиця, корисна і вирощена в нормальних умовах у нас в Україні є. Тому можу вже точно рекомендувати. Все, що я побачила на власні очі дає мені право говорити про те, що можна вживати курку від "Нашої Ряби" - вона якісна і безпечна", - резюмувала вона.

Нагадаємо, "Наша Ряба" - єдина курятина в Україні, яка пройшла незалежний тест на відсутність антибіотика.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Brent
$62.93
Bitcoin
$78,739.90
S&P 500
$5,203.84
Tesla
$244.85
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.11
Ethereum
$1,496.16