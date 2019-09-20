Лига Европы: клуб Реброва сыграл вничью в матче с испанским клубом

Быстрая контратака принесла гол в активе подопечных украинского наставника. Прострел Изаела привел к срезки мяч в собственные ворота защитника испанцев Лопеса. Все тот же Изаел мог стать автором эффектного гола - после его выполнения штрафного с удивительно дальней дистанции, мяч попал в каркас ворот "Эспаньола".

В конце часа игры венгры пропустили мяч через неуверенную игру вратаря Дибуса, не сумел зафиксировать игровой снаряд в руках - 1:1.

Отметим, что в составе "Ференцвароша" полные поединки провели Александр Зубков, Игорь Харатин, а Даниил Игнатенко был заменен на 84 минуте.