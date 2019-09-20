Ліга Європи: клуб Реброва зіграв внічию у матчі з іспанським клубом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Угорський "Ференцварош" Сергія Реброва розписав нічию в матчі Ліги Європи проти "Еспаньола", повідомляє УНН.
Швидка контратака принесла гол в активі підопічним українського наставника. Простріл Ізаела призвів до зрізки м'яча у власні ворота оборонця іспанців Лопеса. Все той же Ізаел міг стати автором ефектного голу – після його виконання штрафного з напрочуд дальньої дистанції, м'яч потрапив у каркас воріт "Еспаньолу".
Наприкінці години гри угорці пропустили м'яч через невпевнену гру воротаря Дібуса, який не зумів зафіксувати ігровий снаряд в руках – 1:1.
Відзначимо, що у складі "Ференцвароша" повні поєдинки провели Олександр Зубков, Ігор Харатін, а Данило Ігнатенко був замінений на 84 хвилині.