Лига Чемпионов: сегодня состоится "дуэль сенсаций"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сегодня в 22:00 начнется первый матч полуфинала самого престижного клубного турнира Европы, в котором встретятся лондонский "Тоттенхэм" и амстердамский "Аякс", передает УНН.
"Противостояние сенсаций" - именно так можно окрестить этот поединок. Ни одна из команд не считалась фаворитом Лиги Чемпионов и об их участии в полуфинальных матчах думали, разве ярые фаны.
Так, на пути в полуфинал, команда Почеттино выбила одного из главных претендентов на кубок Чемпионов "Манчестер Сити" - 1:0 дома и 3:4 в гостях.
А "Аякс", напомним, выбил из турнира (вернее, не пустил в групповой этап) киевское "Динамо". Позже, выйдя из группы, амстердамцы показали свой истинный характер уже на стадии матчей на вылет. После домашнего поражения от мадридского "Реала" (1:2) подопечные Эрика тен Хага увезли громкую победу из столицы Испании, разгромив действующих победителей Лиги Чемпионов - 4:1.
В четвертьфинале в Амстердаме хозяева отстояли ничью с "Ювентусом" (1:1), после чего стали создателями большой сенсации победив Криштиану Роналду и компанию в Турине - 2:1.
Анализируя составы, стоит отметить, что здесь есть большое преимущество у амстердамцев, которые подходят к игре в оптимальной форме. А вот, что касается лондонцев, то у них отсутствуют лидеры команды Кейн и Сон Хин Мин. Под вопросом также участие Яна Вертонгена и Муссы Сиссоко.
Напомним, что "Тоттенхэм" несмотря на поражение в матче с семью голами пробился в полуфинал ЛЧ.
Добавим, что "Аякс" продолжил поход за трофеем Лиги чемпионов, победив на стадии 1/4 финала соревнований итальянский "Ювентус".