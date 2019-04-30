Ліга Чемпіонів: сьогодні відбудеться “дуель сенсацій”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сьогодні о 22:00 розпочнеться перший матч півфіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи, в якому зустрінуться лондонський “Тоттенгем” та амстердамський “Аякс”, передає УНН.
“Протистояння сенсацій” — саме так можна охрестити цей двобій. Жодна з команд не вважалася фаворитом Ліги Чемпіонів і про їх участь у півфінальних матчах думали, хіба, затяті фани.
Так, на шляху до півфіналу, команда Маурісіо Почеттіно вибила одного з головних претендентів на кубок Чемпіонів “Манчестер Сіті” — 1:0 вдома і 3:4 в гостях.
А “Аякс”, нагадаємо, вибив з турніру (вірніше, не пустив до групового етапу) київське “Динамо”. Пізніше, вийшовши з групи, амстердамці показали свій справжній характер вже на стадії матчів на виліт. Після домашньої поразки від мадридського “Реала” (1:2) підопічні Еріка тен Хага вивезли гучну перемогу зі столиці Іспанії, розгромивши діючих переможців Ліги Чемпіонів — 4:1.
У чвертьфіналі в Амстердамі господарі відстояли нічию з "Ювентусом“ (1:1), після чого стали творцями великої сенсації перемігши Кріштіану Роналду й компанію в Турині — 2:1.
Аналізуючи склади, варто відзначити, що тут є велика перевага в амстердамців, які підходять до гри в оптимальній формі. А от, що стосується лондонців, то в них відсутні лідери команди Гаррі Кейн та Сон Хин Мін. Під питанням також участь Яна Вертонгена та Мусси Сіссоко.
Нагадаємо, що “Тоттенгем” попри поразку у матчі з сімома голами пробився до півфіналу ЛЧ.
Додамо, що “Аякс” продовжив похід за трофеєм Ліги чемпіонів, перемігши на стадії 1/4 фіналу змагань італійський “Ювентус”.