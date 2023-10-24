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Лига Чемпионов: сможет ли "Шахтер" сегодня отобрать очки у "Барселоны"

Киев • УНН

 • 168032 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Сегодня в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА донецкий “Шахтер” на выезде сыграет с “Барселоной”, пишет УНН.

Лига Чемпионов: сможет ли "Шахтер" сегодня отобрать очки у "Барселоны"

Заявка горняков, судейская бригада, трансляция

Готовиться к игре в Испанию поехали 26 футболистов.

Вратари: Артур Рудько, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский.

Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Дмитрий Чигринский, Николай Матвиенко, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий.

Полузащитники: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Мар’Ян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Невертон.

Нападающие: Даниил Сикан, Кевин Келси.

Матч на стадионе в Барселоне начнется в 19:45 по киевскому времени. Его обслужит судейская бригада из Словакии. Главный арбитр — Иван Кружляк, судьи на линиях — Бронислав Гануко, Ян Позор, резервный судья — Петер Краловиц. Арбитр VAR — поляк Томаш Квятковский.

Прямая трансляция матча в Украине на сервисе MEGOGO.

Ситуация в группе H после двух туров

“Шахтер” в первом матче группового этапа проиграл португальскому “Порту” — 1:3. А в втором, проигрывая 0:2 бельгийскому “Антверпену”, совершил зрелищный камбэк и выиграл 3:2.

После двух туров лидером группы является ““Барселона” — 6 очков, далее разместились “Порту” и “Шахтер” — по 3 очка, на последнем месте без единого зачетного балла “Антверпен”.

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом матча букмекеры считают испанскую команду. Ставки на победу “Барселоны принимаются с коэффициентом — 1,25, на ничью — 7,30, на победу “Шахтера” — 15,00.

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