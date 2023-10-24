Лига Чемпионов: сможет ли "Шахтер" сегодня отобрать очки у "Барселоны"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Сегодня в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА донецкий “Шахтер” на выезде сыграет с “Барселоной”, пишет УНН.
Заявка горняков, судейская бригада, трансляция
Готовиться к игре в Испанию поехали 26 футболистов.
Вратари: Артур Рудько, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский.
Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Дмитрий Чигринский, Николай Матвиенко, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий.
Полузащитники: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Мар’Ян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Невертон.
Нападающие: Даниил Сикан, Кевин Келси.
Матч на стадионе в Барселоне начнется в 19:45 по киевскому времени. Его обслужит судейская бригада из Словакии. Главный арбитр — Иван Кружляк, судьи на линиях — Бронислав Гануко, Ян Позор, резервный судья — Петер Краловиц. Арбитр VAR — поляк Томаш Квятковский.
Прямая трансляция матча в Украине на сервисе MEGOGO.
Ситуация в группе H после двух туров
“Шахтер” в первом матче группового этапа проиграл португальскому “Порту” — 1:3. А в втором, проигрывая 0:2 бельгийскому “Антверпену”, совершил зрелищный камбэк и выиграл 3:2.
После двух туров лидером группы является ““Барселона” — 6 очков, далее разместились “Порту” и “Шахтер” — по 3 очка, на последнем месте без единого зачетного балла “Антверпен”.
Ставки букмекеров
Однозначным фаворитом матча букмекеры считают испанскую команду. Ставки на победу “Барселоны принимаются с коэффициентом — 1,25, на ничью — 7,30, на победу “Шахтера” — 15,00.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Шахтер” возглавил 52-летний боснийский тренер Марино Пушич