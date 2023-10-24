Ліга Чемпіонів: чи зможе “Шахтар” сьогодні відібрати очки у “Барселони”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні у рамках третього туру групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА донецький “Шахтар” на виїзді зіграє з “Барселоною”, пише УНН.
Заявка гірників, суддівська бригада, трансляція
Готуватися до гри в Іспанію поїхали 26 футболістів.
Воротарі: Артур Рудько, Дмитро Різник, Денис Твардовський.
Захисники: Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Іраклі Азаров, Дмитро Чигринський, Микола Матвієнко, Новатус Міроші, Юхим Конопля, Едуард Козік, Ярослав Ракіцький.
Півзахисники: Деніл Кастілло, Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Невертон.
Нападники: Данило Сікан, Кевін Келсі.
Матч на стадіоні в Барселоні розпочнеться о 19:45 за київським часом. Його обслужить суддівська бригада з Словаччини. Головний арбітр — Іван Кружляк, судді на лініях — Броніслав Гануко, Ян Позор, резервний суддя — Петер Краловіц. Арбітр VAR — поляк Томаш Квятковський.
Пряма трансляція матчу в Україні на сервісі MEGOGO.
Ситуація у групі H після двох турів
“Шахтар” у першому матчі групового етапу програв португальському “Порту” — 1:3. А у другому, програючи 0:2 бельгійському “Антверпену”, здійснив видовищний камбек і виграв 3:2.
Після двох турів лідером групи є “Барселона” — 6 очок, далі розмістилися “Порту” та “Шахтар” — по 3 очки, на останньому місці без жодного залікового балу “Антверпен”.
Ставки букмекерів
Однозначним фаворитом матчу букмекери вважають іспанську команду. Ставки на перемогу “Барселони приймаються з коефіцієнтом — 1,25, на нічию — 7,30, на перемогу “Шахтаря” — 15,00.
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