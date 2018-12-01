Лидеры стран G20 приняли совместное заявление

19 государств договорились поддержать Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В документе признаются недостатки в мировой торговле и содержатся призывы к реформе Всемирной торговой организации (ВТО).

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В связи с потоком мигрантов была отмечена важность совместных усилий по поддержке беженцев и решения проблем, которые заставляют их покидать свои дома.

Представитель США сообщил, что Вашингтон считает призыв к реформе ВТО ключевой частью заявления. “Впервые члены G20 признали, что организация перестает справляться с теми задачами, для которых была создана”, — приводит Reuters слова представителя США.

Агентство DPA со ссылкой на собственные источники сообщило, что существующие разногласия из важных тем, таким как торговля, защита климата и миграция, “пришлось спрятать за компромиссную формулу”.

Лидеры отметили актуальность ряда текущих торговых вопросов. “Мы вновь подтверждаем нашу готовность использовать все инструменты для достижения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста и для снижения сопутствующих рисков, наращивая диалог и меры по укреплению доверия”, — отмечается в декларации.

Лидеры “двадцатки” также призвали продолжать поддержку экономической деятельности и стабильности цен с помощью соответствующей монетарной политики. Кроме того, они отметили важность применения гибкой фискальной политики, которая способствовала бы росту.

“Последовательная реализация структурных реформ укрепит потенциал роста”, — убеждены лидеры.

Лидеры стран G20 также подтвердили готовность укреплять меры доверия и работать над интенсификацией экономического роста, чтобы преодолеть сохраняющиеся проблемы. Об этом говорится в итоговой декларации завершившегося в субботу саммита “двадцатки”.

“Мы приветствуем сильный глобальный экономический рост и в то же время признаем, что он все в меньшей степени синхронизирован между странами, а некоторые ключевые риски, включая уязвимость сферы финансов и геополитические озабоченности, частично материализовались”, — говорится в документе.

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Кроме того, лидеры призвали к противодействию использованию интернета в террористических целях.

“Мы подтверждаем наше решительное осуждение терроризма во всех его формах и проявлениях, — говорится в документе. — Мы преданы полного выполнения принятого в Гамбурге заявления лидеров стран G20 по борьбе с терроризмом на саммите в 2017 году ”.

“Мы намерены активизировать наши усилия по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. Мы призываем цифровую индустрию работать совместно для противодействия использованию интернета и социальных сетей в террористических целях”, - подчеркивается в декларации.

Саммит “Большой двадцатки” в Буэнос-Айресе (30 ноября — 1 декабря) завершит председательство Аргентины, следующей страной, принимающей G20, станет Япония.

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Страны Большой двадцатки также заявили о намерении совместными усилиями совершенствовать мировой порядок, опирающийся на общепринятые правила и нормы.

“Мы обновляем свою приверженность совместной работе с целью совершенствования международного порядка, основанного на правилах и способного эффективно реагировать на быстро меняющийся мир”, — отмечается в итоговом коммюнике.

На саммите G20 в Буэнос-Айресе страны-участницы заявили о приверженности развитию чистой энергетики. “Признаем ключевую роль энергетики в формировании нашего общего будущего и призываем к преобразованиям в этой сфере, которые сочетали бы ее развитие и сокращение парниковых газов в интересах продвижения к более экологически безопасной и транспарентной (прозрачной — прим. УНН) системе, а также укреплению сотрудничества в сфере энергетики”, - отмечается в документе.

В то же время, как отмечается в 21 пункте заявления, “США подтвердили намерение выйти из Парижского соглашения по климату”, но также заявили о приверженности экономическому росту и энергетической безопасности.

Парижское соглашение — соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) по регулированию мер по уменьшению выбросов диоксида углерода с 2020 года. Парижская хартия должна прийти на смену Киотскому протоколу. Текст соглашения был согласован на 21-й Конференции участников UNFCCC в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года. Председатель конференции Лоран Фабиус, министр иностранных дел Франции, отметил, что этот “амбициозный и сбалансированный” план был “исторической поворотной точкой” в цели уменьшения темпов глобального потепления. Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года. В отличие от Киотского протокола, Парижская климатическое соглашение предусматривает, что обязательства по сокращению вредных выбросов заключенных атмосферу берут на себя все государства, независимо от степени их экономического развития.

1 июня 2017 президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, заявив следующее: “Не выходить из сделки от нас требуют те же страны, чьи торговые ограничения обходятся Америке в триллионы долларов, и которые во многих случаях небрежно относятся к своему вкладу в наш критически важный оборонительный альянс ”.

Лидеры “двадцатки” указали на возможность создания новых рабочих мест и экономического роста благодаря инвестициям в инфраструктуру более чистых и устойчивых источников энергетики, включая возобновляемые.