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Путін і Трамп обговорили російську агресію у Керченській протоці

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін повідомив про коротку розмову з президентом США Дональдом Трампом на саміті “двадцятки”. У бесіди президент РФ виклав американському колезі своє бачення російської агресії в Чорному морі, хоча у президента США інша позиція. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

“Ми, що називається „на ногах“, — там (на саміті G20 — ред.) всі один з одним спілкуються — ми теж поспілкувалися з президентом Трампом. У двох словах я відповів на його питання, пов’язані з цим інцидентом в Чорному морі... У нього (американського президента Трампа — ред.) своя позиція з цих питань, проблем. У мене — своя. Ми в усякому разі залишилися при своїй думці, але у всякому разі, я його поінформував про наше бачення цього інциденту”, — повідомив глава російської держави, відповідаючи на питання кореспондента російського видання.

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Як раніше інформував УНН, у четвер президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі в Twitter написав, що прийняв рішення відмовитися від двосторонньої зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Аргентині у зв’язку з російською агресією в Керченській протоці.

25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” та рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси у Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені до окупованої Керчі. Всього команди затриманих українських кораблів налічують 23 моряка, серед яких 6 отримали поранення.

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