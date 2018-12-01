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Лідери країн G20 прийняли спільну заяву

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Лідери країн G20 погодили підсумкове комюніке, в якому йдеться про необхідність налагодити ситуацію в світовій торгівлі. Заява була прийнята після важких і тривалих переговорів у Буенос-Айресі, повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.

19 держав домовилися підтримати Паризьку угоду в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. У документі визнаються недоліки у світовій торгівлі та містяться заклики до реформи Світової організації торгівлі (СОТ).

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У зв’язку з потоком мігрантів було наголошено на важливості спільних зусиль щодо підтримки біженців і вирішення проблем, які змушують їх залишати свої будинки.

Представник США повідомив, що Вашингтон вважає заклик до реформи СОТ ключовою частиною заяви. “Вперше члени G20 визнали, що організація перестає справлятися з тими завданнями, для яких була створена”, — наводить Reuters слова представника США.

Агентство DPA з посиланням на власні джерела повідомило, що існуючі розбіжності з важливих тем, таким як торгівля, захист клімату та міграція, “довелося заховати за компромісними формулами”.

Лідери відзначили актуальність низки поточних торгових питань. “Ми знову підтверджуємо нашу готовність використовувати всі інструменти для досягнення сильного, стійкого, збалансованого та інклюзивного зростання і для зниження супутніх ризиків, нарощуючи діалог і заходи по зміцненню довіри”, — наголошується в декларації.

Лідери “двадцятки” також закликали продовжувати підтримку економічної діяльності та стабільності цін за допомогою відповідної монетарної політики. Крім того, вони наголосили на важливості застосування гнучкої фіскальної політики, яка сприяла б зростанню.

“Послідовна реалізація структурних реформ зміцнить потенціал зростання”, — переконані лідери.

Лідери країн G20 також підтвердили готовність зміцнювати заходи довіри і працювати над інтенсифікацією економічного зростання, щоб подолати проблеми, що зберігаються. Про це йдеться в підсумковій декларації завершився в суботу саміту “двадцятки”.

“Ми вітаємо сильний глобальне економічне зростання і в той же час визнаємо, що він все в меншій мірі синхронізований між країнами, а деякі ключові ризики, включаючи вразливість сфери фінансів і геополітичні заклопотаності, частково матеріалізувалися”, — йдеться в документі.

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Крім того, лідери закликали до протидії використанню інтернету в терористичних цілях.

“Ми підтверджуємо наше рішуче засудження тероризму у всіх його формах і проявах, — йдеться в документі. — Ми віддані повному виконанню прийнятої у Гамбурзі заяви лідерів країн G20 по боротьбі з тероризмом на саміті в 2017 році”.

“Ми маємо намір активізувати наші зусилля по боротьбі з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей. Ми закликаємо цифрову індустрію працювати спільно для протидії використанню інтернету та соціальних мереж у терористичних цілях”, — підкреслюється в декларації.

Саміт “Великої двадцятки” у Буенос-Айресі (30 листопада — 1 грудня) завершить головування Аргентини, наступною країною, що приймає G20, стане Японія.

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Країни Великої двадцятки також заявили про намір спільними зусиллями удосконалювати світової порядок, який спирається на загальноприйняті правила і норми.

“Ми оновлюємо свою прихильність спільній роботі з метою вдосконалення міжнародного порядку, що базується на правилах та здатного ефективно реагувати на швидко мінливий світ”, — наголошується в підсумковому комюніке.

На саміті G20 в Буенос-Айресі країни-учасниці заявили про прихильність розвитку чистої енергетики. “Визнаємо ключову роль енергетики у формуванні нашого спільного майбутнього і закликаємо до перетворень у цій сфері, які поєднували б її розвиток і скорочення парникових газів в інтересах руху до більш екологічно безпечної і транспарентної (прозорої — прим. УНН) системі, а також зміцненню співробітництва у сфері енергетики”, — наголошується в документі .

У той же час, як наголошується в 21 пункті заяви, “США підтвердили намір вийти із Паризької угоди щодо клімату”, але також заявили про прихильність економічному зростанню та енергетичної безпеки.

Паризька угода — угода в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC) щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 р. Паризька хартія має прийти на зміну Кіотському протоколу. Текст угоди було погоджено на 21-й Конференції учасників UNFCCC в Парижі та прийнято консенсусом 12 грудня 2015. Голова конференції Лоран Фабіус, міністр іноземних справ Франції, зазначив, що цей “амбітний і збалансований” план був “історичною поворотною точкою” у меті зменшення темпів глобального потепління. Угода набрала чинності 4 листопада 2016 року. На відміну від Кіотського протоколу, Паризька кліматична угода передбачає, що зобов’язання зі скорочення шкідливих викидів ув атмосферу беруть на себе всі держави, незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку.

1 червня 2017 року президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про вихід США з Паризької угоди по клімату, заявивши наступне: “Не виходити із угоди від нас вимагають ті ж країни, чиї торгові обмеження обходяться Америці в трильйони доларів, і які в багатьох випадках недбало ставляться до свого внеску в наш критично важливий оборонний альянс”.

Лідери “двадцятки” вказали на можливість створення нових робочих місць та економічного зростання завдяки інвестиціям в інфраструктуру більш чистих і стійких джерел енергетики, включаючи поновлювані.

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