Китай пообіцяв представити свій проект реформи СОТ

“Якщо хтось бажає під виглядом реформ надіти на Китай кайдани торгових правил, спеціально призначених для стримування розвитку КНР, я думаю, вони будуть сильно розчаровані”, — заявив китайський постпред.

Раніше про необхідність вдосконалення і оновлення СОТ заявляли представники низки країн, у тому числі 45-й президент США Дональд Трамп, якийнеодноразово піддавав організіцію критиці. Так, у квітні він написав у своєму Twitter, що СОТ, надаючи преференції Китаю, веде себе несправедливо по відношенню до США. На початку червня на нараді свого кабінету Трамп назвав “лихом” Угоду про північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA) та СОТ. Президент також заявляв, що Вашингтон буде домагатися реформування цієї організації, а в серпні поточного року Трамп заявив, що готовий вийти зі Світової організації торгівлі, якщо вона не поліпшить свою роботу.