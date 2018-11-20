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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105169 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110957 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 147951 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143021 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135749 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127890 просмотра

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7 марта, 08:52 • 170107 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118063 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141631 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145403 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Китай пообещал представить свой проект реформы ВТО

Китай пообещал представить свой проект реформы ВТО

Киев  •  УНН

 • 9270 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Постоянный представитель Китая при Всемирной торговой организации Чжан Сянчэн заявил, что Пекин в ближайшее время представит свою программу реформы ВТО. По его словам, КНР будет работать над проектом изменений, но только усталость случае, если они не будут направлены против самого Пекина, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Если кто-то желает под видом реформ надеть на Китай кандалы торговых правил, специально предназначенных для сдерживания развития КНР, я думаю, они будут сильно разочарованы”, — заявил китайский постпред.

Ранее о необходимости совершенствования и обновления ВТО заявляли представители ряда стран, в том числе 45-й президент США Дональд Трамп, якийнеодноразово подвергал организиции критике. Так, в апреле он написал в своем Twitter, что ВТО, предоставляя преференции Китая, ведет себя несправедливо по отношению к США. В начале июня на совещании своего кабинета Трамп назвал “бедой” Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и ВТО. Президент также заявил, что Вашингтон будет добиваться реформирования этой организации, а в августе текущего года Трамп заявил, что готов выйти из ВТО, если она не улучшит свою работу.

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