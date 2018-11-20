Китай пообещал представить свой проект реформы ВТО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Постоянный представитель Китая при Всемирной торговой организации Чжан Сянчэн заявил, что Пекин в ближайшее время представит свою программу реформы ВТО. По его словам, КНР будет работать над проектом изменений, но только усталость случае, если они не будут направлены против самого Пекина, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Если кто-то желает под видом реформ надеть на Китай кандалы торговых правил, специально предназначенных для сдерживания развития КНР, я думаю, они будут сильно разочарованы”, — заявил китайский постпред.
Ранее о необходимости совершенствования и обновления ВТО заявляли представители ряда стран, в том числе 45-й президент США Дональд Трамп, якийнеодноразово подвергал организиции критике. Так, в апреле он написал в своем Twitter, что ВТО, предоставляя преференции Китая, ведет себя несправедливо по отношению к США. В начале июня на совещании своего кабинета Трамп назвал “бедой” Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и ВТО. Президент также заявил, что Вашингтон будет добиваться реформирования этой организации, а в августе текущего года Трамп заявил, что готов выйти из ВТО, если она не улучшит свою работу.