Лидерам G7 осталось договориться о России и свободной торговли - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Главы государств и правительств стран Большой семерки пока не пришли к согласию в вопросах свободной торговли и отношений с Россией, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Отмечается, что лидеры "Большой семерки" (G7), осталось рассмотреть вопрос о РФ и свободной торговли.
Кроме того, по данным знакомых с ходом переговоров дипломатов, президент США Дональд Трамп, который требует большей защиты американского рынка, все же дал согласие на внесение пункта о борьбе с протекционизмом в заключительное коммюнике саммита.
Так же лидеры стран G7 еще не согласовали до конца вопрос политики санкций в отношении России, отметили дипломаты.
Как сообщал УНН, на саммите G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом.