Лідерам G7 залишилось домовитися щодо Росії та вільної торгівлі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Глави держав та урядів країни Великої сімки поки що не дійшли згоди щодо питань вільної торгівлі та відносин з Росією, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Зазначається, що лідерам "Великої Сімки" (G7), залишилось розглянути питання щодо РФ та вільної торгівлі.
Крім того, за даними ознайомлених з перебігом переговорів дипломати, президент США Дональд Трамп, який вимагає більшого захисту американського ринку, все ж дав згоду на внесення пункту про боротьбу з протекціонізмом в заключне комюніке саміту.
Так само лідери країн G7 ще не узгодили до кінця питання політики санкцій щодо Росії, наголосили дипломати.
Як повідомляв УНН, на саміті G7 підписали декларацію по боротьбі з тероризмом.