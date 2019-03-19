Лидер "Динамо" признан лучшим футболистом крайнего тура первого этапа УПЛ

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, который в матче с "Олимпиком" забил мяч и сделал результативный пас. Он на два балла опередил полузащитника "Арсенала-Киев" Сергея Вакуленко.

Зато лучшим наставником тура УПЛ назван представитель ФК "Львов" Юрия Бакалова.

Заметим, что в состав экспертного совета, который избирал лучшего игрока тура, вошли: Леонид Буряк, Олег Венглинский, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.